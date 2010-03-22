Семь медалей завоевали белорусские легкоатлеты на Кубке Европы по зимним метаниям

Толкатель ядра Андрей Михневич выиграл золото, установив рекорд соревнований — 21 метр и 4 сантиметра.

У женщин в секторе для толкания ядра не было равных Надежде Остапчук и Наталье Михневич. Остапчук стала победительницей соревнований, послав спортивный снаряд на отметку 20 метров 16 сантиметров. У Михневич – серебро. Медаль такого же достоинства выиграл Юрий Шаюнов в метании молота.

А еще три награды завоеваны спортсменами до 23 лет. Золото у толкательницы ядра Алёны Гришко. Серебро в той же дисциплине у Сергея Бахара. Наконец, Анастасия Каштанова в метании диска стала бронзовым призером соревнований.