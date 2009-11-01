Семь дней на пороховой бочке: неделя Андриевского

«Динамо». От «Сибири» до ЦСКА

Если в игре с новокузнецким «Металлургом» новый главком «Динамо» пребывал в роли скорее осторожного наблюдателя в связи со скоропостижностью назначения, то поединок с «Сибирью» стал для Александра Андриевского по-настоящему первым на новом посту. Впрочем, вмешиваться в процесс, во всяком случае, на взгляд со стороны, наставник не стал: все сочетания остались практически прежними, хэнлоновскими. Прежними остались и проблемы.

Александр Андриевский, гл. тренер ХК «Динамо» (Минск): «Вторая игра - у нас хороший первый период, потом следует провал во втором. С чем это связано, нужно разобраться».

В ростер на поединок было внесено всего два изменения. Каспарс Саулиетис занял место Андрущенко в четвертом звене, а на тренерском мостике появился Андрей Гусов.

Андрей Гусов, ст. тренер ХК «Динамо» (Минск): «Работаю в структуре клуба, никаких приглашений. В сложном порядке нужно было выезжать в Минск, и я приехал со Жлобина».

Надо сказать, что выделили Гусову едва ли не самый проблемный участок, если судить по поединку с сибиряками. Юсеф Бумедьен, ныне отправленный из команды, уже давно стал притчей во языцех, но против «Сибири» отвратительно сыграли и Линтнер, постоянно терявший позицию, и особенно Мартин Шевц. Последнего превратил в неумеху-клоуна никто иной как 17-летний сибирский талант – Владимир Тарасенко, отдавший две голевые передачи именно из-под чеха.

Владимир Тарасенко, нападающий ХК «Сибирь» (Новосибирск): «Вся команда играла слаженно. Показали, что мы не мальчики для битья и тоже можем обыгрывать сильных соперников. У каждого есть мечта играть в НХЛ, выиграть Олимпиаду, Чемпионат мира, и я думаю об НХЛ, но не в следующем году точно».

В матче с московским «Динамо» Александр Андриевский вновь был воплощенной осторожностью: лишь Виталий Люткевич влился в состав вместо одиозного Бумедьена, да в четвертую тройку вернулся Чуприс. Но в остальном расстановку в звеньях наставник вновь не тронул. Очевидно, что теперь главкому не с руки заниматься проблематикой в духе крыловской басни «Квартет», более актуально – укрепить психологию и физиологию игроков. Поездка в Первопрестольную в этом смысле оказалась хорошей подмогой. В гости к московским одноклубникам, к слову, наше «Динамо» второй год ездит удачно, урожай собирая стабильный – дважды по 5:1.

Нынешняя победа (и сама по себе, и то, каким образом она была достигнута) стала сюрпризом, о чем в интервью российским коллегам уже после первого периода обмолвился Андрей Михалев. Планировалось действовать от обороны, но москвичи позволили минчанам играть в активный хоккей. Сказалась усталость после недавнего визита в Ригу, в то время как гости как раз хорошо отдохнули. На этом фоне великолепно проявил себя заскучавший было Ханнес Хювенен – в активе финна гол и две результативные передачи. Понравился и Юнас Андерсон, отсалютовавший рождению сына заброшенной шайбой. 5:1 – это хорошо. Важно только помнить, что после подобного триумфа в Москве год назад последовала серия поражений из трех поединков.