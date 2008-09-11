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Сегодняшний день принес белорусским паралимпийцам две медали — золото и серебро

11 сентября 2008 10:51
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Первое место и звание чемпиона в плавании вольным стилем на 400 метров у нашего пловца Сергея Пунько. Это уже третья медаль белорусского спортсмена на Паралимпиаде в Пекине. Ранее он взял два серебра на стометровках брассом и баттерфляем. И сегодня еще серебряную медаль завоевала Людмила Волчек. В финальном заезде лодок-одиночек в академической гребле она уступила только коллеге из Великобритании. С победой спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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