Сегодняшний день принес белорусским паралимпийцам две медали — золото и серебро

Первое место и звание чемпиона в плавании вольным стилем на 400 метров у нашего пловца Сергея Пунько. Это уже третья медаль белорусского спортсмена на Паралимпиаде в Пекине. Ранее он взял два серебра на стометровках брассом и баттерфляем. И сегодня еще серебряную медаль завоевала Людмила Волчек. В финальном заезде лодок-одиночек в академической гребле она уступила только коллеге из Великобритании. С победой спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.