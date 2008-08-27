Сегодня вечером в Национальном аэропорту "Минск" будут встречать олимпийского чемпиона Андрея Арямнова

Белорусский тяжелоатлет выиграл золото в Пекине. Этим же рейсом прилетит и завоевавший серебро штангист Андрей Рыбаков.Оба Андрея служат в рядах МВД. Арямнов – рядовой срочной службы внутренних войск. Рыбаков – лейтенант. К слову, сотрудники МВД принесли больше всех медалей в копилку белорусской сборной на Олимпиаде-2008. На их счету 11 из 19-ти пекинских наград. Так, в составе экипажа байдарки-четверки первыми стали спортсмены-инструкторы команды внутренних войск МВД – прапорщик Алексей Абалмасов, старший лейтенант внутренних войск МВД Вадим Махнев и инспектор дорожно-патрульной службы Гомеля – старший лейтенант милиции Роман Петрушенко. В составе экипажа каное-двойки отличился лейтенант внутренних войск МВД Александр Богданович.