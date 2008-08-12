Сегодня в Пекине разыгрываются 19 комплектов наград в 10-ти видах спорта

По стрельбе из малокалиберного пистолета наши спортсмены Константин Лукашик и Юрий Долгополов не вошли в финальную восьмерку и заняли 11-е и 12-е места соответственно. Белорусские борцы и фехтовальщики, к сожалению, выбыли из борьбы за награды, уступив соперникам в квалификационных стадиях соревнований. Что касается наших саблистов, то теперь они будут готовиться к командному турниру, который пройдет в воскресенье, 17 августа. В четвертьфинале белорусы встретятся с очень сильной сборной Италии. Без участия белорусов определятся призеры Олимпийских игр по плаванию, спортивной гимнастике, гребному слалому, конному спорту, прыжкам в воду и тяжелой атлетике.