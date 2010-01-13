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  • Сегодня в немецком Рупольдинге женским спринтом на 7 с половиной километров откроется программа пятого этапа Кубка мира по биатлону

Сегодня в немецком Рупольдинге женским спринтом на 7 с половиной километров откроется программа пятого этапа Кубка мира по биатлону

13 января 2010 11:58
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В числе 118 участниц и 6 белорусских стреляющих лыжниц.

Первой из наших соотечественниц на дистанцию отправится Дарья Домрачева — у нее 7-й стартовый номер. Среди спортсменок, замыкающих спринт, будет Людмила Ананько, которая стартует 92-й. Также на соревнованиях в Германии запланированы мужская и женская эстафеты и масстарт.

12 января в Рупольдинге были названы обладатели премии «Biathlon award» за 2009-й год. Дарья Домрачева и наставник нашей сборной Клаус Зиберт в число лауреатов не попали.

Победителями в номинациях «лучшие биатлонист и биатлонистка» стали Хелена Йонсон и Томаш Сикора, лучшим тренером признан Вольфганг Пихлер, а открытием года -- Доминик Ландертингер.

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