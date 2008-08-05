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Сегодня в Национальном аэропорту "Минск" провожали в Пекин очередную делегацию белорусских олимпийцев

05 августа 2008 18:10
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В столицу Поднебесной отправились дзюдоист Андрей Казусёнок, а также сборные по греко-римской борьбе и настольному теннису. Правда, отбыли команды не в полном составе. Главная надежда Беларуси в "пинг-понге", 5 ракетка мира, Владимир Самсонов, к делегации присоединится в австрийской столице, а борец-тяжеловес Сергей Артюхин в Китай прилетит из Москвы. Практически каждый из отправившихся сегодня в Пекин атлетов имеет неплохие шансы на завоевание олимпийских медалей.

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