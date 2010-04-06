Сегодня станут известны первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Московский ЦСКА на своем поле примет миланский «Интер» и попробует отыграться за поражение на «Сан-Сиро» со счетом 0:1.

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что во главу угла его команда поставит результат, а не зрелищную игру.

Миланцы, в свою очередь, выразили недовольство тем, что поединок состоится на искусственном поле стадиона «Лужники», где им сложнее будет сохранить приемлемый для себя счет.

Параллельно за путевку в финал будут бороться «Барселона» и лондонский «Арсенал».

Встреча, состоявшаяся неделю назад в Англии, зафиксировала ничью – 2:2. В повторном поединке обоим тренерам придется решать кадровый вопрос. Наставник «Арсенала» Арсен Венгер не досчитался сразу троих травмированных лидеров – Андрея Аршавина, Вильяма Галласа и Сеска Фабрегаса.

У Хосепа Гвардиолы, главкома «Барсы», схожие проблемы: дисквалифицированы и не сыграют сегодня сразу два центральных защитника – Карлес Пуйоль и Жерар Пике. Кроме того, травму получил нападающий Златан Ибрагимович, в первом поединке забивший оба мяча испанцев.