Сегодня состоятся два заключительных матча первой стадии плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Для московской команды это будет первый официальный матч в нынешнем сезоне, в то время как ее оппоненты регулярно играют в испанском первенстве.
В другом сегодняшнем матче в Милане сойдутся одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов — действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Италии «Интер» будет принимать лидера английской премьер-лиги лондонский «Челси».
Ранее состоялись еще шесть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Штутгарт» - «Барселона» - 1:1
«Олимпиакос» - «Бордо» - 0:1
«Порту» - «Арсенал» - 2:1
«Бавария» - «Фиорентина» - 2:1
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» - 2:3
«Лион» - «Реал» - 1:0