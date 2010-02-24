Сегодня состоятся два заключительных матча первой стадии плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В первом поединке 1/8 финала российский ЦСКА в Москве будет принимать гостей из испанской «Севильи».

Для московской команды это будет первый официальный матч в нынешнем сезоне, в то время как ее оппоненты регулярно играют в испанском первенстве.

В другом сегодняшнем матче в Милане сойдутся одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов — действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Италии «Интер» будет принимать лидера английской премьер-лиги лондонский «Челси».

Ранее состоялись еще шесть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Штутгарт» - «Барселона» - 1:1

«Олимпиакос» - «Бордо» - 0:1

«Порту» - «Арсенал» - 2:1

«Бавария» - «Фиорентина» - 2:1

«Милан» - «Манчестер Юнайтед» - 2:3

«Лион» - «Реал» - 1:0