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Сегодня на Олимпиаде в Ванкувере будет разыграно 6 комплектов наград

20 февраля 2010 15:32
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За два из них - в лыжных гонках и горнолыжном спорте - поспорят и белорусы.

Сегодня же вступят в борьбу и мастера фристайла. Турнир лыжных акробатов начнётся квалификацией у женщин. Здесь будем болеть за двух белорусок - Ассоль Сливец и Аллу Цупер. 

В расписании восьмого рабочего дня Олимпиады стоит и хоккейный матч Беларусь — Германия.  А накануне подопечные Михаила Захарова в рамках группы «Ц» встречались с командой Швеции. К сожалению белорусы уступили со счётом 2:4.

Неудачей для нас закончился и лыжный дуатлон среди женщин. Семь с половиной километров классическим стилем и столько же — свободным быстрее всех преодолела норвежка Марит Бьорген. Лучшей из белорусок стала Елена Санникова, занявшая лишь 39 место.

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