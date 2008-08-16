Сегодня на Олимпиаде в Пекине в активе сборной Беларуси появились сразу четыре медали

Дважды были третьими на финише наши представительницы академической гребли – Екатерина Карстен, а также экипаж Юлия Бичик – Наталья Гелах.

Еще одна бронза и серебро достались белорусским легкоатлеткам Надежде Остапчук и Наталье Михневич в толкании ядра. Серебряную награду Наталье Михневич принесла вторая финальная попытка, когда ее снаряд улетел на 20 метров 28 сантиметров. Таким образом спортсменка улучшила пекинское достижение своего супруга Андрея Михневича, который в аналогичном мужском турнире занял третье место. Надежде Остапчук, считавшейся одной из фавориток соревнований, "гроссмейстерский" рубеж в 20 метров сегодня не покорился.

Двойка распашная (Юлия Бичик – Наталья Гелах) повторила свой успех четырехлетней давности. В финальном заезде девушки так увлеклись борьбой с румынской лодкой, что пропустили вперед еще и китаянок. Бронза в гонке женских "одиночек" стала разочарованием и для двукратной олимпийской чемпионки Екатерины Карстен. Об этом она сообщила в коротком телефонном разговоре.

С серебряной и бронзовыми медалями наших спортсменов поздравил Глава государства Александр Лукашенко. Белорусские болельщики связывают свои надежды с наградами высшей пробы. Завтра в Олимпийском Пекине выступят белорусские молотобойцы Иван Тихон и Вадим Девятовский. Пожелаем спортсменам удачи!