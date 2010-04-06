Сегодня может определиться первый финалист Кубка Гагарина КХЛ

Все шансы на это имеют действующие чемпионы – хоккеисты казанского «Ак Барса».

К сожалению, противостоящий им уфимский «Салават Юлаев», в составе которого выступает белорус Константин Кольцов, пока в полуфинальной серии выглядит не лучшим образом. Накануне «Салават» имел преимущество – 2:0, однако в овертайме уступил – 2:3.

Счет в серии теперь – 3:0 в пользу «Ак Барса», и четвертая встреча (она начнется сегодня в 18.00 в Казани) может оказаться последней.

Неудачно провел последний матч и хоккейный клуб МВД Алексея Угарова. Накануне команда из Балашихи была разгромлена ярославским «Локомотивом» – 1:6. Счет в серии сравнялся – 2:2.