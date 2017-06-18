Сборная Россия победила новозеландцев в рамках Кубка конфедераций

Новости России. Игра национальных сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге 17 июня положила начало Кубку конфедераций. Этот турнир предшествует Чемпионату мира-2018 и призван проверить готовность наших восточных соседей к проведению летом 2018 года мундиаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новозеландцы (которые, напомним, в понедельник проводили спарринг с белорусами в Минске и уступили – 0:1), не блеснули и 17 июня. Хозяева турнира сохранили свои ворота на замке, в то время как сильнейшая сборная Океании доставала мяч из своей сетки дважды.