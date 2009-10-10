Сборная России по футболу проиграла сборной Германии со счетом 0:1

Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2010 между двумя лидерами 4 группы проходил на московском стадионе «Лужники».

Счет на 35 минуте открыл Клозе, забивший мяч в пустые ворота. Несмотря на многочисленные попытки и острые контратаки, а также на численное преимущество после удаления Боатенга, отыграться российской сборной так и не удалось.

В результате победы немецкая команда обеспечила себе путевку на Чемпионат мира, который будет проходить в 2010 году в ЮАР. Подопечным Гуса Хиддинка теперь нужно обыгрывать сборную Азербайджана в гостевом матче 14 октября.

На матче присутствовали президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, экс-канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров, член совета директоров компании «Норд стрим» Герхард Шредер, глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.