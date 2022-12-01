Сборная Москвы U14 выиграла турнир первенства федеральных округов в Минске

В Минске завершился международный турнир в рамках первенства федеральных округов среди мальчиков до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке соревнований белорусская команда обыграла сборную Южного и Северо-Кавказского федеральных округов со счетом 11:3. В итоге белорусы заняли 9-е место. Главный приз турнира завоевала сборная Москвы.

Михаил Деев, главный тренер сборной Москвы:

Очень много удалений. Мы, слава богу, справились, но в целом матч получился очень напряженным. Тренеры работают очень хорошо. Уже достаточно взрослый хоккей многие команды показывают, и, соответственно, прогресс идет во всех регионах. Победа – это, конечно, приятно. И турнир проведен на очень хорошем уровне. Спасибо организаторам, спасибо за все.