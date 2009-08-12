Сборная Хорватии по футболу: играть будем только на победу

Отборочный матч чемпионата мира-2010 национальной сборной Беларуси против команды Хорватии начнётся на минском стадионе «Динамо» в 21.15.

Обслуживать поединок доверено бригаде судей из Германии во главе с Феликсом Брихом, комиссар матча – Янис Межецкис (Латвия), инспектор – Сергей Зуев (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Наша команда собралась в Минске 10 августа и провела тренировочный сбор под руководством Бернда Штанге. Заключительная тренировка состоялась за сутки до сегодняшней на газоне динамовской арены.

По словам наставника белорусов, все футболисты чувствуют себя нормально и готовы дать бой сильному сопернику. Тренер настраивает своих подопечных на победу, хотя хорватская сборная в рейтинге ФИФА занимает 10-е место, а белорусы лишь 74-е. Тем не менее, обыграть хорватов вполне реально, но только при условии полной самоотдачи всех игроков, подчеркнул Бернд Штанге.

Такого же мнения придерживается капитан команды Александр Глеб. По его словам, победа в сегодняшней встрече позволит белорусам продолжить борьбу за второе место в турнирной таблице 6-й отборочной группы, на которое претендуют ещё украинцы и хорваты.

Главный тренер гостей Славен Билич также верит в успех своей дружины.

– Хорватская команда прибыла в белорусскую столицу в самом боевом составе и будет играть только на победу, – заявил на предматчевой пресс-конференции её наставник.

Капитан сборной Хорватии Дарио Срна отметил, что неудача в Минске может поставить крест на дальнейших перспективах команды и мечтах о путевке в ЮАР, где через год состоится финальный турнир ЧМ-2010.