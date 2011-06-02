Сборная Франции по футболу привезла в Минск личного повара и часть ингредиентов

3 июня на минском стадионе «Динамо» встретятся национальные сборные Беларуси и Франции. Несколько чартерных рейсов из Парижа прибыло в Минск накануне поздно вечером. Спортсмены опробовали поле для будущей игры, а журналисты делились впечатлениями о спортивных объектах белорусской столицы.

Французский триколор в белорусской столице – сам по себе уже деликатес.

Звезды мирового футбола, понятно, в метро не ездят. Поэтому найти гостей с побережья Атлантики в Минске оказалось не так просто. В отеле, где поселилась сборная, все по их правилам. Даже обеды и ужины для футболистов готовят по отдельному меню. Чтобы все было как дома, в Минск с командой привезли личного повара и часть ингредиентов.

Дмитрий Садовский, шеф-повар ресторана:

Привезли сыр и другие продукты.

Нынешняя команда показала нам свою кухню, а мы с ними поделились.

Пока белорусские повара пытались произвести впечатление на кулинарных полях, по соседству во всю готовили футбольную площадку. Иностранным гостям по вкусу пришлось и то, и другое.

Владимир Вильчинский, директор стадиона «Динамо»:

То, что жара – это ничего. У нас есть система полива. Особых замечаний мы не получили.

Нареканий не оказалось не только у спортсменов, но и французских журналистов, также прилетевших в Минск накануне.

Новак Грегори – один из тех, чьими глазами Франция в эти дни будет смотреть на Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новак Грегори, телекомментатор (Франция):

Каждый день мы будем делать по одному репортажу. Все очень просто. Вот сегодня, например, прошлись пешком по городу. Вечером отправим в Париж то, что успели отснять.

За его плечами не один чемпионат мира и Европы по футболу. Но в Беларуси месье Грегори первый раз. Смотреть на любую вещь взглядом спортивного комментатора, говорит, уже профессиональная привычка.

Новак Грегори, телекомментатор (Франция):

У вас очень просторный город. Всей инфраструктуры я, конечно, не знаю, но думаю, что Минск способен проводить и более масштабные спортивные соревнования. Такие, как хоккейный чемпионат 2014 года.

Большинство журналистов из Франции, а их, кстати, не менее 30, прилетели на самолете еще 1 июня вместе с командой. А вот некоторым болельщикам пришлось добираться в Беларусь автостопом. Чтобы увидеть своих кумиров, многие целый день караулили футболистов у входа в отель.

Даниил Шило, болельщик:

Получил автографы Санья и Рибери. Планировалось еще получить автограф Самира Насри. Надеюсь, сегодня во время тренировки он тоже будет у нас.

Кстати, караулить звезд мирового футбола пришлось не только возле гостиницы. Отказывать в спиртных напитках – одно из главных правил персонала отеля. Система «Все включено» здесь не работает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оксана Черемисина, начальник отдела приема и бронирования:

Даже если звезда мирового футбола захочет пива, мы будем вынуждены отказать.

До матча осталось чуть больше суток. Все это время двери отеля будут закрыты и для журналистов, и для болельщиков. После поражения у себя дома в сентябре прошлого года к ответной игре французы подготовились куда более основательно.