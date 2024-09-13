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Сборная Эстонии отказалась играть с белорусами в Евролиге по пляжному футболу

13 сентября 2024 13:47
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Сборная Эстонии по пляжному футболу проигнорировала четвертьфинальный матч Евролиги против белорусов. В квартет лучших дружин континента наши парни прошли без борьбы, сохранив силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Эстонии отказалась играть с белорусами в Евролиге по пляжному футболу-1

О своем намерении бойкотировать противостояние прибалты намекнули после жеребьевки. Однако подтверждения не было. Поэтому наша национальная команда появилась на поле в положенный срок и начала привычную разминку. Вторая половина поля пустовала. В этот момент соперник отсиживался на трибунах. Официальные лица, в том числе судьи, которым выпало обслуживать поединок, коротали время как могли. 

Технические делегаты ФИФА пытались добиться внятного ответа. Прождав положенное регламентом время, рефери зафиксировали техническую победу белорусов 3:0. Для эстонцев это, возможно, не самый худший результат. Отечественные спортсмены на данном старте забивают всем и много. Итоговая разница могла стать запредельной. В любом случае сборная Беларуси – полуфиналист крупнейшего континентального турнира.

# Футбол

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