Сборная Эстонии отказалась играть с белорусами в Евролиге по пляжному футболу

Сборная Эстонии по пляжному футболу проигнорировала четвертьфинальный матч Евролиги против белорусов. В квартет лучших дружин континента наши парни прошли без борьбы, сохранив силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своем намерении бойкотировать противостояние прибалты намекнули после жеребьевки. Однако подтверждения не было. Поэтому наша национальная команда появилась на поле в положенный срок и начала привычную разминку. Вторая половина поля пустовала. В этот момент соперник отсиживался на трибунах. Официальные лица, в том числе судьи, которым выпало обслуживать поединок, коротали время как могли.

Технические делегаты ФИФА пытались добиться внятного ответа. Прождав положенное регламентом время, рефери зафиксировали техническую победу белорусов 3:0. Для эстонцев это, возможно, не самый худший результат. Отечественные спортсмены на данном старте забивают всем и много. Итоговая разница могла стать запредельной. В любом случае сборная Беларуси – полуфиналист крупнейшего континентального турнира.