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Сборная Бразилии прошла в плей-офф ЧМ-2018 после победы над сербами

28 июня 2018 07:30
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Новости России. 27 июня на ЧМ-2018 продолжилось игрой в подгруппе E. В Москве встречались сербы и бразильцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды до этого матча не гарантировали себе место в топ-16. Чаще и острее в первом тайме атаковали «пентакампеоне». Сербская оборона дала трещину на 36 минуте, вперед «желтых» вывел Паулиньо. Во втором тайме активизировались уже балканцы, но мяч отказывался идти в ворота. А бразильцы смогли развить свой успех и как итог отпраздновали победу.

В другой встрече сборная Швейцарии не смогла победить Коста-Рику.

# Чемпионат мира по футболу

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