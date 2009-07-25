Сборная белорусских звезд НХЛ проиграла команде Президента Беларуси

После матча, завершившегося победой команды Президента, участники сделали традиционное фото на память и пообщались в неформальной обстановке.

Сборная, составленная из белорусских звезд НХЛ и игроков минского «Динамо», которые несколько дней назад вышли из отпуска и только начали подготовку к новому сезону, провела сегодня в Минске на Ледовой площадке Дворца спорта тренировочный матч с хоккейной командой Президента Беларуси.



Поединок отличался голевым изобилием и непринужденной атмосферой. Понятно, что едва вышедшие после длительного перерыва на лед профессионалы пребывают пока не в лучшей форме, поэтому в поединке с любителями им пришлось нелегко. Тем более, что цвета президентской команды защищали не так давно завершившие карьеру лидеры национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков, Андрей Ковалев, Олег Романов, Вадим Бекбулатов, а также постоянные лидеры бомбардирских рейтингов любительских турниров Андрей Асташевич, Павел Белый и славящийся своей неуступчивостью наставник минской «Юности» Михаил Захаров, четырежды приводивший свой клуб к титулу чемпионов Беларуси. Усилил команду Президента и защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Руслан Салей, становившийся лучшим хоккеистом страны в 2003 и 2004 годах.



Примечательно, что Салей - один из немногих участников феерической для белорусов Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, кто до сих пор продолжает профессиональную карьеру. И сегодня он снова вышел на лед в одной команде со старыми боевыми товарищами.



По другую сторону красной линии было новое поколение игроков, которым в феврале 2010 года предстоит выступление на Олимпиаде в Ванкувере. За сборную белорусских звезд НХЛ и игроков минского «Динамо» играл лучший хоккеист Беларуси-2009 Михаил Грабовский из «Торонто Мэйпл Лифс», братья Андрей и Сергей Костицыны из «Монреаль Канадиенс», выступавшие за фарм-клубы «Детройта» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Колосов и Владимир Денисов, а также минские динамовцы Андрей Антонов, Ярослав Чуприс, Дмитрий Мелешко и Виталий Коваль, передает «БЕЛТА».