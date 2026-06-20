Сборная Беларуси завоевала бронзу на пекинском этапе Кубка вызова по художественной гимнастике

Сборная Беларуси стала бронзовым призером в групповом многоборье на втором этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в Пекине. После первого вида наша команда шла седьмой, но во втором упражнении девушки показали лучший результат. В сумме за две композиции землячки набрали 48,65 балла и заняли третье место. Опередили соотечественниц только соперницы из Китая и России.

У «личниц» Дарья Веренич вошла в десятку сильнейших. В самом престижном виде программы за четыре упражнения чемпионка Беларуси получила восьмую сумму баллов. Еще одна наша спортсменка Анна Каменщикова расположилась на 11-й строчке. Место на пьедестале заняли представительницы Китая, России и Польши. 21 июня девушки разыграют медали в отдельных видах. Веренич выступит в финале с лентой, Каменщикова – с мячом и булавами.