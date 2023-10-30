Сборная Беларуси U-19 среди девушек выступит во втором раунде ЧЕ по футболу

Сборная Беларуси среди девушек до 19 лет сохранила прописку в лиге А и весной 2024 года выступит во втором раунде чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно тогда будут разыграны путевки в финальную часть турнира, который состоится летом в Литве.

Сегодня, 30 октября, в заключительном поединке мини-турнира, который состоялся в Албании, наши девушки выиграли у команды Шотландии. На 27-й минуте счет открыла Анастасия Магер, но на перерыв сборные ушли с ничейными цифрами на табло. На исходе первого тайма шотландки сумели отыграться усилиями Джардин. А на 60-й минуте Валерия Имховик оформила победу белорусской дружины. Подопечные Владимира Шиндикова одержали победу со счетом 2:1. Из нашей группы путевки в следующий раунд также завоевали сборные Сербии и Исландии.