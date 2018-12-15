Прямой эфир

Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games

15 декабря 2018 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на мажорной ноте завершила выступление на турнире MECA Hockey Games, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games-1

После двух кряду поражений (от хозяев льда норвежцев и французов), парни Андрея Сидоренко наконец добились успеха. Со счетом 8:1 повержены венгры. Любопытно, что после первого периода белорусы уступали в счете 0:1. Однако ударно провели вторую треть и забросили сразу шесть шайб, сняв вопросы о победителе. Еще две шайбы белорусы добавили в третьем периоде.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы
15 декабря 2018 16:23

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира
15 декабря 2018 13:45

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Любительский хоккей с участием Александра Лукашенко проходит в «Чижовка-Арене»
15 декабря 2018 12:09

Любительский хоккей с участием Александра Лукашенко проходит в «Чижовка-Арене»