Сборная Беларуси разгромила Венгрию на турнире MECA Hockey Games

После двух кряду поражений (от хозяев льда норвежцев и французов), парни Андрея Сидоренко наконец добились успеха. Со счетом 8:1 повержены венгры. Любопытно, что после первого периода белорусы уступали в счете 0:1. Однако ударно провели вторую треть и забросили сразу шесть шайб, сняв вопросы о победителе. Еще две шайбы белорусы добавили в третьем периоде.