Сборная Беларуси разгромила команду Швейцарии

Минск на несколько дней стал неофициальной мировой столицей хоккея. Здесь открылся шестой Рождественский турнир на приз Президента Беларуси. Старт дан. Как и положено, яркий и красочный. Ледовая арена сначала превратилась в грандиозную сцену для артистического шоу. И на самой высокой торжественной ноте – белорусский Президент перед началом ледовых баталий по доброй многолетней традиции обратился к участникам и зрителям турнира любителей хоккея.

В приветственном слове Александр Лукашенко особо подчеркнул: померяться силами и мастерством в Минск приехали достойные соперники. В командах немало игроков с блестящим спортивным прошлым. Легендарных в прошлом хоккеистов, чемпионов мира и Олимпийских игр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сегодня мы в очередной раз открываем Рождественский международный турнир любителей хоккея. По возрасту этот праздник спорта, здоровья, красоты еще совсем юн, ему всего лишь шесть лет, но он стал уже доброй традицией, приобрел популярность, как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Каждый год в канун Рождества в белорусскую столицу – город-герой Минск – с разных уголков планеты съезжаются истинные поклонники одной из самых любимых, массовых, самых азартных игр – его величества хоккея.

А вот уровень, на котором белорусы уже несколько лет подряд проводят Рождественский турнир любителей хоккея, отметил Президент, сыграл немаловажную роль в том, чтобы через четыре года Беларусь готовилась принимать чемпионат мира. Александр Лукашенко не исключил, кстати, что в финалисты нынешних любительских состязаний опробуют лед будущей главной площадки соревнований мирового хоккея 2014 года. В новом грандиозном и уникальном сооружении – спортивном комплексе «Минск-Арена».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Если у вас будет очень большое желание и на финальный матч придет много болельщиков, мы не исключаем, что он может состояться на новой площадке – «Минск-Арена».

В этом турнирном сезоне сразятся восемь команд. Из Беларуси, России, Канады, Германии, Словакии, Украины, Финляндии и Швейцарии. Нашу страну по традиции представляет хоккейная команда главы государства. Вечером 4 января ледовая дружина Александра Лукашенко встретилась с командой Швейцарии, заметно омолодившей и укрепившей состав по сравнению с прошлыми своими визитами в Минск.

Рене Гилген, менеджер команды Швейцарии:

Наша задача здесь – пропустить от белорусов меньше 10 шайб, забросить им больше 5, а потом выиграть две оставшихся встречи – с Украиной и Словакией. Очень хочется услышать, как в Минске играют швейцарский гимн.

Поначалу казалось, что швейцарцы близки к выполнению своего плана: первый период они провели блестяще. Особенно выделялся в составе гостей их вратарь Бит Киндлер. Белорусам удалось сломить сопротивление соперников лишь в концовке трети.

Андрей Асташевич, капитан команды Беларуси:

– Думаю, вы видели, какая была тяжелая игра. Швейцарцы подготовились. Первая игра для них, как последний бой, на каждом участке дают отпор, так что нам приходиться играть с полной самоотдачей. Думаю, игра будет тяжелой, но будем работать на победу.

На концовку матча сил у швейцарцев уже не хватило. Белорусы, к восторгу переполненных трибун, оформили законный разгром – 10:3. Впрочем, вряд ли гостей этот счет сильно расстроил.

Бит Киндлер, вратарь команды Швейцарии:

– Для нас это большая честь – играть против команды Президента. Я приезжаю в Минск уже в четвертый раз, и всегда откликаюсь на приглашение с удовольствием.

На протяжении пяти лет яркие финальные поединки Рождественского турнира, в которых встречались команды Беларуси и России, – становились настоящим украшением этих состязаний. Четыре раза победа оставалась за командой Президента. Только в 2007 году успех праздновали россияне. Сегодняшний матч в пользу белорусов положил хорошее начало. Однако впереди еще несколько соревновательных дней. Они и определят кому достанется «золото».

Но какая бы команда не одержала верх, зрителям обещают массу положительных эмоций в атмосфере настоящего праздника хоккея.