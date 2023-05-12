Сборная Беларуси проиграла российским хоккеистам в Туле со счётом 4:1

Хоккейная сборная Беларуси продолжает международное турне по городам России. Сегодня, 12 мая, команда Дмитрия Квартальнова провела первый поединок в Туле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что ряды нашей команды пополнились пятью игроками. К сборной присоединились Степан Фальковский, Олег Пожиган, Артем Волченков, Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов. Счет в этом матче открыли белорусы – на экваторе первого периода в большинстве отличился Виталий Пинчук. Вскоре Захар Бардаков восстановил равновесие. На перерыв команды ушли с ничейным результатом – 1:1. Окончательный счет этого поединка – 4:1 в пользу российской дружины.