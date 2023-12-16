Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» на Кубке Первого канала

Сборная Беларуси по хоккею упустила важнейшую победу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Наши парни проиграли команде «Россия 25» со счетом 3:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это несмотря на то, что именно белорусы трижды лидировали по ходу дуэли. Однако в конце встречи нашу дружину подвели удаления. Оппоненты воспользовались предоставленным шансом и менее чем за полторы минуты до финальной сирены дважды огорчили подопечных Кольцова.

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Хороший соперник, хорошая игра, очень много борьбы. Очень эмоциональный матч – эмоции зашкаливали, даже казалось, что не устаешь в моменте. Как бы жалко, что проиграли. Я считаю, что должны были побеждать. Россия – мастеровитый соперник, как они контролируют шайбу постоянно. Мы очень много оборонялись. Бились друг за друга, ловили шайбу на себя. Как у нас выпадал один шансик, мы его сразу решали. Это классно.