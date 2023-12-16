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Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» на Кубке Первого канала

16 декабря 2023 18:20
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Сборная Беларуси по хоккею упустила важнейшую победу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Наши парни проиграли команде «Россия 25» со счетом 3:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» на Кубке Первого канала-1

И это несмотря на то, что именно белорусы трижды лидировали по ходу дуэли. Однако в конце встречи нашу дружину подвели удаления. Оппоненты воспользовались предоставленным шансом и менее чем за полторы минуты до финальной сирены дважды огорчили подопечных Кольцова.

Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» на Кубке Первого канала-4

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Хороший соперник, хорошая игра, очень много борьбы. Очень эмоциональный матч – эмоции зашкаливали, даже казалось, что не устаешь в моменте. Как бы жалко, что проиграли. Я считаю, что должны были побеждать. Россия – мастеровитый соперник, как они контролируют шайбу постоянно. Мы очень много оборонялись. Бились друг за друга, ловили шайбу на себя. Как у нас выпадал один шансик, мы его сразу решали. Это классно.

Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» на Кубке Первого канала-7

Роман Горбунов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Я бы не сказал, что тяжелая игра, больше, наверное, эмоциональная. Эмоции больше забирают сил, чем сама игра, потому что все видели, какой матч был – туда-сюда, много таких моментов. Я думаю: болельщикам игра понравилась, тем более которые на льду были. Вся атмосфера, накал весь. Тем более все знали, какое это противостояние уже с того года. Было такое дерби, можно сказать.

Следующий решающий для наших парней матч состоится завтра, 17 декабря, против команды «Звезды и ВХЛ». Старт в 11:00.

# Хоккей

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