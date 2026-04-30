Сборная Беларуси проиграла команде Азербайджана в товарищеском матче по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче проиграла со счетом 3:4 команде Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч состоялся в Баку.

Хозяева начали активно и уже в первом периоде повели 2:0. Белорусы впоследствии выровняли игру. Основное время поединка завершилось вничью 3:3. В составе нашей команды отличились Анатолий Рябко, Олег Гапон и Никита Чайковский. А в овертайме Сахиб Мамедов со штрафного принес победу дружине Азербайджана. Напомним, днем ранее сборная Беларуси одержала победу со счетом 3:1.