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Сборная Беларуси проиграла команде Азербайджана в товарищеском матче по пляжному футболу

30 апреля 2026 18:58
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеском матче проиграла со счетом 3:4 команде Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч состоялся в Баку.

Хозяева начали активно и уже в первом периоде повели 2:0. Белорусы впоследствии выровняли игру. Основное время поединка завершилось вничью 3:3. В составе нашей команды отличились Анатолий Рябко, Олег Гапон и Никита Чайковский. А в овертайме Сахиб Мамедов со штрафного принес победу дружине Азербайджана. Напомним, днем ранее сборная Беларуси одержала победу со счетом 3:1.

# Футбол

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