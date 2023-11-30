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Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку в рейтинге ФИФА

30 ноября 2023 19:33
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Международная федерация футбола представила обновленный рейтинг. Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку в рейтинге ФИФА-1

Наши парни одержали две победы в заключительных поединках отборочного турнира чемпионата Европы. Этот результат позволил улучшить местоположение на пять позиций. Отметим, намного лучше дела обстоят у нашей женской дружины. В рейтинге ФИФА белоруски находятся на 57-й строчке.

# Футбол # Фотофакт

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