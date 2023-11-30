Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола представила обновленный рейтинг. Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международная федерация футбола представила обновленный рейтинг. Сборная Беларуси поднялась на 95-ю строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши парни одержали две победы в заключительных поединках отборочного турнира чемпионата Европы. Этот результат позволил улучшить местоположение на пять позиций. Отметим, намного лучше дела обстоят у нашей женской дружины. В рейтинге ФИФА белоруски находятся на 57-й строчке.