Победой над командой Германии сборная Беларуси по пляжному футболу завершила участие в квалификации Евролиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соперники порадовали зрителей обилием голов. Больше в нападении преуспели наши парни – 5:4. Дубль оформил Егор Гордецкий. Также точные удары нанесли Владимир Устинович, Иван Константинов и Юрий Петровский. Теперь наша национальная сборная примет участие суперфинале Евролиги. В 2023 году на аналогичном старте подопечные Николаса Альварадо стали третьими.