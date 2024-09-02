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Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила участие в квалификации Евролиги

02 сентября 2024 13:00
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Победой над командой Германии сборная Беларуси по пляжному футболу завершила участие в квалификации Евролиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила участие в квалификации Евролиги-1

Соперники порадовали зрителей обилием голов. Больше в нападении преуспели наши парни – 5:4. Дубль оформил Егор Гордецкий. Также точные удары нанесли Владимир Устинович, Иван Константинов и Юрий Петровский. Теперь наша национальная сборная примет участие суперфинале Евролиги. В 2023 году на аналогичном старте подопечные Николаса Альварадо стали третьими.

# Спортивные соревнования

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