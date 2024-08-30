Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила испанцам на старте розыгрыша Евролиги

Особенно провальным получился первый тайм. В нем земляки вынуждены были пять раз начинать с центра поля. Затем ситуация выровнялась. Наши футболисты имели шансы поразить цель. Увы, но гол так и не состоялся. 31 августа сыграем с хозяевам – португальцами. В воскресенье сразимся с немцами. Формула старта такова, что в суперфинал попадут все дружины.