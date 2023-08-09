Сборная Беларуси по пляжному футболу сразится в финале с Ираном в Минске – вход свободный

Новости Беларуси. В новый соревновательный день врываются атлеты. В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ. Сегодня спортсмены разыграют награды в 6 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В новый соревновательный день врываются атлеты. В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ. Сегодня спортсмены разыграют награды в 6 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пляжный футбол, пулевая стрельба и стрельба из лука, тяжелая атлетика, гандбол и вольная борьба – в решающих схватках определятся сильнейшие. В столице главным событием дня станут баталии на площадке спортивного комплекса «Олимпийский», где наша команда по пляжному футболу сразится за чемпионский титул с представителями Ирана. Будем болеть за белорусов.
II Игры стран СНГ продолжаются! Какие виды можно посмотреть 9 августа?