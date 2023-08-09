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Сборная Беларуси по пляжному футболу сразится в финале с Ираном в Минске – вход свободный

09 августа 2023 08:19
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Новости Беларуси. В новый соревновательный день врываются атлеты. В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ. Сегодня спортсмены разыграют награды в 6 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси по пляжному футболу сразится в финале с Ираном в Минске – вход свободный-1

Пляжный футбол, пулевая стрельба и стрельба из лука, тяжелая атлетика, гандбол и вольная борьба – в решающих схватках определятся сильнейшие. В столице главным событием дня станут баталии на площадке спортивного комплекса «Олимпийский», где наша команда по пляжному футболу сразится за чемпионский титул с представителями Ирана. Будем болеть за белорусов.

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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