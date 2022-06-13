Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России второй товарищеский матч

Впрочем, упрекнуть наших парней не в чем. Они мало в чем уступали более мастеровитым оппонентам, которые, ко всему прочему, носят звание чемпионов мира. Что до хода противостояния, то белорусы забили первыми. Случилось это во втором тайме. Контраргументы у гостей нашлись скоро. И счет стал 2:1 в их пользу. Ну а финальный свисток засвидетельствовал трудовую победу команды России – 5:3. Такие же цифры были зафиксированы по итогам первого противостояния.