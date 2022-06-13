Прямой эфир

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России второй товарищеский матч

13 июня 2022 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России и второй товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России второй товарищеский матч-1

Впрочем, упрекнуть наших парней не в чем. Они мало в чем уступали более мастеровитым оппонентам, которые, ко всему прочему, носят звание чемпионов мира. Что до хода противостояния, то белорусы забили первыми. Случилось это во втором тайме. Контраргументы у гостей нашлись скоро. И счет стал 2:1 в их пользу. Ну а финальный свисток засвидетельствовал трудовую победу команды России – 5:3. Такие же цифры были зафиксированы по итогам первого противостояния.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17-й финал в карьере. Соболенко не смогла выиграть титул в Нидерландах
13 июня 2022 11:54

17-й финал в карьере. Соболенко не смогла выиграть титул в Нидерландах

«Я не понимала, что можно делать без спорта». Екатерина Карстен о гребле, тренерской работе и семье
12 июня 2022 17:15

«Я не понимала, что можно делать без спорта». Екатерина Карстен о гребле, тренерской работе и семье

Дзюдоисты из Беларуси и России смогут выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом
11 июня 2022 16:32

Дзюдоисты из Беларуси и России смогут выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом