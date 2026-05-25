Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на пьедестал Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче наши парни сломили сопротивление представителей Швейцарии – 6:4. По итогам двух отрезков на табло значились равные цифры – 3:3. Но в заключительном периоде подопечные Николаса Альварадо добились желаемого исхода. Самым результативным в отечественной дружине стал Игорь Бриштель. Он оформил хет-трик.

Таким образом, белорусы подтвердили реноме одной из сильнейших сборных континента. Выход в полуфинал гарантировал участие в суперфинале турнира, который пройдет осенью.