Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет с Казахстаном и Албанией в квалификации ЧМ

Команды Казахстана и Албании стали соперниками сборной Беларуси по мини-футболу в основном раунде квалификации чемпионата мира – 2028. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины традиционно проведут по две встречи – дома и в гостях. Точные даты определятся чуть позже. Но уже известно, что поединки запланированы на ближайшие октябрь, ноябрь и декабрь, а также февраль будущего года. Прямые путевки в элитный раунд получат победители пулек и четыре лучших коллектива из обладателей вторых мест. Остальных ждут стыковые матчи.

В обновленном рейтинге УЕФА национальная команда нашей страны занимает 15-е место. Албания находится на 35-й позиции. А вот Казахстан на данный момент располагается на высокой четвертой строке.