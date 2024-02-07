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Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

07 февраля 2024 14:12
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Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла первый из двух запланированных спаррингов у команды Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче-1

На протяжении всего матча полным территориальным преимуществом владели наши парни. Уже в первом тайме они могли забивать несколько раз. Однако мяч упорно не желал пересекать ленточку неприятельских ворот. Во втором отрезке бомбардирские дела наладились. Дружина Александра Черника сумела забить трижды. Причем заключительный гол оформил наш голкипер. За оставшееся время хозяева сократили разницу до минимума, но не более того. Общий успех за белорусами – 3:2. Повторное свидание оппонентов запланировано на пятницу, 9 февраля.

# Футбол

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