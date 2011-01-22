Сборная Беларуси по хоккею впервые в своей истории примет участие в Универсиаде. О перспективах выступления рассуждает главный тренер Владимир Цыплаков

Переносы матчей, вынужденные потери в составе, и, как следствие, ожидаемые потери очков. Все это – результат участия Беларуси в Универсиаде. Кто, куда и зачем? Все эти вопросы, неожиданно ставшие актуальными, адресованы главному тренеру создающейся команды Владимиру Цыплакову.

Владимир Цыплаков, главный тренер хоккейной студенческой сборной Беларуси:

Студенты – это ближайший резерв национальной команды. Поэтому просмотреть в хорошем турнире ближайший резерв – это, естественно, большая польза для национальной команды.

Турнир, на самом деле, интересный, представительный. Я думаю, что нашей команде очень полезно поучаствовать в таком турнире.

В нашей группе корейцы, канадцы и словенцы.

Трудно сказать, что из себя представляет сборная Кореи, потому что информации о них мало. Сборная Канады традиционно сильна. А словенцев также представляла в группе А и национальная дружина. Хоккей в этой стране развивается.

Нами была подана два месяца назад официальная заявка на 40 человек, поэтому мы их и отбираем сейчас. Лучших.

Из «Динамо», например, никто не может принять участие. Потому что они все в составе. И КХЛ – это другая лига. Поэтому из этого клуба у нас не будет представителей.

Трудности с формированием, на самом деле, возникают, потому что чемпионат страны не прекращается. Но мы будем их решать.

Федерация сделала все возможное, чтобы облегчить командам на этот период календарь. Даже игры переносились.

Сбор будет очень короткий – всего три дня. В связи с тем, что паузы в чемпионате нет. Поэтому он будет максимально сокращен. Сбор и выезд в Турцию 26 января. 28 и 29 января мы играем две игры. Первую – с Кореей, вторую – с Канадой. Первого февраля мы играем со сборной Словении. И по итогам этого маленького турнира будем идти дальше.

Напоследок представляем состав, объявленный накануне. В него попали представители шести клубов Экстралиги, а также игроки, выступающие в Молодежной Лиге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».