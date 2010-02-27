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Сборная Беларуси по хоккею вернулась домой с Олимпиады

27 февраля 2010 19:35
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К сожалению, порадовать нас победами на Олимпиаде команде не удалось. Заняв 9 место, задачу на турнир хоккеисты не выполнили, хотя в каждой встрече сражались до конца. Не попав в четвертьфинал, наши хоккеисты досрочно покинули турнир.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
– Не было провальных матчей, старались. Немногие команды могут этим похвастаться. Четверка железная нашему выступлению.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:
– Олимпиада – особый турнир, не похожий на чемпионат мира. На Играх собраны самые лучшие хоккеисты. Я почувствовал, что это такое.

Александр Рядинский, защитник сборной Беларуси по хоккею:
– Поддержку ощущали. Были полные стадионы, болели как за нас, так и против нас. Но в основном, как говорится, болели за красивый хоккей.

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