Сборная Беларуси по хоккею вернулась домой с Олимпиады

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
– Не было провальных матчей, старались. Немногие команды могут этим похвастаться. Четверка железная нашему выступлению.
Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:
– Олимпиада – особый турнир, не похожий на чемпионат мира. На Играх собраны самые лучшие хоккеисты. Я почувствовал, что это такое.
Александр Рядинский, защитник сборной Беларуси по хоккею:
– Поддержку ощущали. Были полные стадионы, болели как за нас, так и против нас. Но в основном, как говорится, болели за красивый хоккей.