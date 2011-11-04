Сборная Беларуси по хоккею в экспериментальном составе готовится к Кубку Полесья

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:
Мне нужно большее количество игроков. Например, в Финляндии есть 7-10 игроков, которые каждый год играют в сборной, потому что там есть правило, которое гласит, что каждый игрок может участвовать только два раза в Евротуре. Мне тоже нужна команда, потому что если мы будем брать только лучших игроков из КХЛ, если будут травмы или другие проблемы, то будет тяжело. Важно знать, какие есть хоккеисты сейчас в Беларуси.
В списке Кари, кроме заявленных, еще 11 запасных игроков. Так что окончательный состав может претерпеть изменения в последний момент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:
У нас есть 26 игроков, и мы начинаем с ними. Посмотрим, что будет.
Нынешний розыгрыш Кубка Полесья – уже шестой. И всего один раз трофей покинул пределы Беларуси. Произошло это как раз в прошлом году, когда датчане обидели команду Эдуарда Занковца. Впрочем, финн не спешит ставить подопечным задачи и оценивать уровень оппонентов.
Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:
Я думаю, что самое важное – это то, что мы сами делаем. У нас мало времени, но у меня стопроцентная концентрация на команду.
Итак, Кубок Полесья пройдет с 10 по 12 ноября. В будние дни первые матчи начнутся в 15.00, вторые – в 19.00. В заключительный день россияне и словенцы сыграют в 13.00, белорусы и датчане – в 17.00. Билеты стоят от 20 до 50 тысяч, и они уже есть в продаже.
10 ноября
Россия – Дания
Словения – Беларусь
11 ноября
Дания – Словения
Беларусь – Россия
12 ноября
Россия – Словения
Беларусь – Дания