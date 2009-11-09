Сборная Беларуси по хоккею в четвертый раз подряд выиграла Кубок Полесья

8 ноября в финальном поединке в Бобруйске белорусская дружина взяла верх над национальной командой Норвегии – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Шайбы: 0:1 – Торесен (Роймарк, Мартинсен, 13.03), 1:1 – Жидких (Развадовский, Демков, 18.12), 2:1 – Чуприс (Мелешко, Заделенов, 23.56, в большинстве), 2:2 – Роймарк (Т.Якобсен, Мартинсен, 49.00, в большинстве), 3:2 – А.Стась (Кулаков, Башко, 58.46, в большинстве).

Наставник соборной Беларуси Андрей Гусов остался доволен подопечными: «Я горжусь своей командой, ребята молодцы, сыграли дисциплинированно, проявили характер. Было много силовой борьбы, хорошее движение. Финальный матч получился на загляденье. Ребята действовали грамотно тактически, знали, чего я требую от них, и четко следовали моим установкам. Спасибо им за этот матч».

Матч за бронзу состоялся 8 ноября в Бобруйске. Успех во встрече с французами праздновали австрийцы.

Австрия – Франция – 5:2 (Латуша, 7, в большинстве, Ульмер, 21, Тофф, 36, в большинстве, Баумгартнер, 43, Шуллер, 51 – Гра, 24, в меньшинстве, Хендерсон, 34, в большинстве).

Президентский спортивный клуб учредил призы лучшим игрокам турнира.

Лучшим вратарем признан Виталий Коваль (Беларусь), защитником – Ларс-Эрик Лунд (Норвегия), нападающим – Даниэль Оберхофлер (Австрия).

Лучшим бомбардиром Кубка Полесья стал Жюльен Дерозье (Франция), набравший 5 (3+2) баллов, сообщает БЕЛТА.