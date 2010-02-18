Сборная Беларуси по хоккею уступила в стартовом матче Олимпиады в Ванкувере

В своем дебютном матче белорусская дружина встречалась с финской командой. В упорной борьбе наши хоккеисты уступили со счетом 1:5. Следующий матч наша команда сыграет в ночь с пятницы на субботу со шведами.Сегодня на Олимпиаде будет разыграно 5 комплектов наград. Белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях по биатлону (индивидуальные гонки у женщин на 15 км и мужчин на 20 км) и скоростному бегу на коньках, женщины посоревнуются на дистанции 1000 м.