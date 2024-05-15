Сборная Беларуси по хоккею U17 сыграет в финале Кубка чемпионов

Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из парней до 17 лет, сыграет в финале Кубка чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На предыдущей стадии подопечные Дмитрия Шульги выбили из борьбы «Ак Барс». Соотечественники забросили первыми, но затем оказались в роли догоняющих, причем с отставанием в две шайбы. Но незадолго до конца основного времени цифры на табло стали равными. Победа пришла только в серии буллитов. Результат – 4:3.