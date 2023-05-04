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Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде России в товарищеском матче

04 мая 2023 11:40
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Снова «-4», но хотя бы забросили сами. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России U25 в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде России в товарищеском матче-1

Хозяева льда действовали напористо и отправили в ворота Алексея Колосова шесть шайб. А вот подопечные Дмитрия Квартального робко возразили двумя голами. Точные броски нанесли Горбунов и Игнатенко. На этом первая часть большого турне сборной завершена. Сейчас и белорусы, и россияне переезжают в Астану, где к ним присоединится сборная Казахстана.  

# Хоккей # Фотофакт

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