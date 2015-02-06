Сборная Беларуси по хоккею на турнире Евровызова в Дании уступила Норвегии (2:5), ведя по ходу встречи 2:0

Новости Дании. В Дании 5 февраля начался хоккейный турнир из серии Евровызова, в котором принимает участие и ледовая дружина Беларуси. В дебютном матче против норвежцев подопечных Дэйва Льюиса бросало то в жар, то в холод.

Первый период остался за белорусами. Шайбы Ивана Усенко и Александра Китарова обеспечили нашей сборной комфортный задел к первому перерыву.

Но во втором периоде произошло нечто необъяснимое. За спиной Мильчакова побывало сразу четыре шайбы в течение 10 минут. В заключительной трети норвежцы добавили к этому граду голов еще одно взятие ворот и победили – 5:2.

6 февраля в 21.30 по минскому времени команда Беларуси попробует сыграть более достойно. На этот раз с хозяевами – датчанами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».