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Сборная Беларуси по хоккею на турнире Евровызова в Дании уступила Норвегии (2:5), ведя по ходу встречи 2:0

06 февраля 2015 14:05
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Новости Дании. В Дании 5 февраля начался хоккейный турнир из серии Евровызова, в котором принимает участие и ледовая дружина Беларуси. В дебютном матче против норвежцев подопечных Дэйва Льюиса бросало то в жар, то в холод.

Первый период остался за белорусами. Шайбы Ивана Усенко и Александра Китарова обеспечили нашей сборной комфортный задел к первому перерыву.

Но во втором периоде произошло нечто необъяснимое. За спиной Мильчакова побывало сразу четыре шайбы в течение 10 минут. В заключительной трети норвежцы добавили к этому граду голов еще одно взятие ворот и победили – 5:2.

6 февраля в 21.30 по минскому времени команда Беларуси попробует сыграть более достойно. На этот раз с хозяевами – датчанами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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