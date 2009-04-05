Сборная Беларуси по хоккею дважды обыграла команду Польши в товарищеских матчах в Пинске

В Первом матче, который состоялся 4 апреля, наши соотечественники были сильнее поляков 9:1(3:0, 5:0, 1:1).

Шайбы забрасывали – Андрей Коршунов (6-я минута), Константин Кольцов (8), Дмитрий Дудик (16), Андрей Башко (21), Александр Макрицкий (24), Дмитрий Мелешко (28), Сергей Кукушкин (30), Александр Кулаков (32), Андрей Антонов (58) – Марцин Колуш (49).

Во втором тайме результативными бросками отметились – Алексей Угаров (на 2-й и 30-й минутах) и Андрей Антонов (на 19-й). У поляков отличились Миколай Лопуски (на 15-й), Адам Борзенцки (на 51-й).

Ворота сборной Беларуси и в первом, и во втором матчах защищал Андрей Мезин.

Оба поединка состоялись на ледовой площадке Полесского государственного университета.

Напомним, 17 апреля белорусская дружина вылетит во Францию, где 19 и 20 апреля в Гренобле встретится с командами Франции и Австрии.

Соперниками сборной Беларуси по предварительной группе «А» чемпионата мира-2009 в Швейцарии будут команды Канады (24 апреля), Словакии (26 апреля) и Венгрии (28 апреля).

Для выхода во второй этап необходимо занимать в своей предварительной группе место не ниже третьего. В случае успешного преодоления первой стадии во втором раунде (30 апреля – 4 мая) соперниками нашей команды станут три лучших представителя группы «D», куда входят сборные Финляндии, Чехии, Норвегии и Дании. Четвертьфинальные поединки чемпионата мира запланированы на 6-7 мая, полуфиналы - на 8 мая, матчи за бронзу и золото пройдут 10 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.