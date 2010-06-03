Сборная Беларуси по футболу завершила очередной этап подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы-2012

Этап подготовки к отборочному циклу завершился товарищеским матчем со шведами.

На минском стадионе «Динамо» подопечные Бернда Штанге уступили «Тре крунур» – 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник аравийского «Аль-Хилаля» Кристиан Вильхельмссон. Ранее наша дружина сыграла вничью с Гондурасом и победила Южную Корею.

В следующий раз «сборники» соберутся в августе. Их ждет спарринг с литовцами в Каунасе. А старт в евроотборе белорусы возьмут 3 сентября в Париже. Оппонент — сборная Франции.

Тем временем, контрольные матчи провели и будущие соперники наших футболистов по квалификации. Албанцы дома едва одолели Андорру, а румыны на нейтральном поле уступили Македонии.

Также накануне играли и участники грядущего чемпионата мира.