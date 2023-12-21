Сборная Беларуси по футболу завершила 2023-й на 95-й позиции рейтинга FIFA

Сборная Беларуси по футболу завершает 2023 год на 95-й позиции. Таковы данные последнего рейтинга уходящего года, который опубликовала FIFA. Следующий будет обнародован только 15 февраля 2024-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2023 году национальная команда Беларуси сыграла 10 матчей: одержала три победы, трижды сыграла вничью и четыре раза уступала. Отметим, высшее достижение отечественной дружины датируется 2011 годом. В феврале сборная Беларуси в рейтинге FIFA занимала 36-е место. А на вершине актуального рейтинга ныне находится команда Аргентины. Вторыми идут бельгийцы, третьими – бразильцы.