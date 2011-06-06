Сборная Беларуси по футболу вновь отобрала очки у Франции – 1:1

Встречу со сборной Франции белорусские болельщики ожидали с некоторым благоговейным трепетом (как никак, не каждый день в Минск приезжают чемпионы мира) и с плохо скрываемой тревогой и даже опасением.

Ведь французы, наверняка, не забыли обидную подножку от белорусов на старте евроквалификации, после которой «трехцветные» сделали соответствующие игровые и кадровые выводы, взбодрились и в дальнейшем на непростом отборочном пути к Евро-2012 больше не спотыкались. Шагали очень уверенно и штамповали одну за другой разные по содержанию, но абсолютно идентичные по счету победы над своими оппонентами: Босния, Румыния, бедняга Люксембург аж дважды неизменно получали от подопечных Лорана Блана по два мяча в свои закрома. При этом, страж французских ворот Уго Льорис оставался сух и непробиваем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дополнительный страх на белорусов должна была наводить целая плеяда футбольных звезд, усилившая состав по сравнению с парижским свиданием команд: Рибери, Бензема, Насри, Абидаль, Эвра. Согласитесь, сборная Франции явно навела впечатляющий кадровый лоск. Так что сдержанные комплименты Лорана Блана в адрес соперника перед минским матчем казались всего лишь дежурными фразами: выражение уважения соперника со стороны фаворита, явственно осознающего свое безусловное превосходство.

Лоран Блан, главный тренер национальной сборной Франции:

Если посмотреть на результаты, то сборная Беларуси – наш самый опасный соперник в группе. При этом, правда, следует учитывать и календарь, и то, что Беларусь еще не играла против Боснии.

Мы вправе ожидать от соперника такой же сильной игры, как и во Франции. К тому же, стоит помнить, что соперник сильно изменился. Поэтому сборная Беларуси для нас сейчас – загадка. В любом случае, хозяева поля будут бороться.

Бернд Штанге накануне встречи традиционно изучал оптимизм – куда же без этого. Но от чего-то бравурные высказывания немецкого специалиста казались, в буквально смысле, хорошей миной при плохой игре.

Белорусская сборная в последних проведенных матчах оставила настолько грустное впечатление, что логика и здравый смысл никак не позволяли поверить в реальность успеха в поединке с французами. Да еще и в условиях, когда травмы и дисквалификации проредили состав белорусов едва ли не на половину.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

У нас отсутствует много основных игроков. Но, тем не менее, мы хотим доказать, что та победа была неслучайной. Поэтому будем биться до конца.

Мы не боимся французов. Команда не собирается отсиживаться в защите. Главное – сыграть компактно, чтобы не дать сопернику пространства. Будем ловить французов на контратаках. Нельзя отсиживаться в защите, если мы хотим сохранить второе место в группе.

Какого же было удивление почти собравшего аншлаг минского стадиона «Динамо», когда белорусы, наверно, на фарт обновившие игровую форму, так бойко начали встречу с французами, что гостям оставалось лишь с усердием, достойным лучшего применения, беспрестанно фолить, не поспевая за быстроногими хозяевами.

Собственно, за излишнюю грубость «трехцветные» и понесли справедливое наказание. На 20-й минуте матча Адель Рами невежливо снес на левом фланге белоруской атаки Яна Тигорева, и штрафной за это нарушение в исполнении Тимофея Калачева стал голевым. И совершенно неважно, что мяч в этом эпизоде подправил в сетку французских владений Эрик Абидаль. Ценности от этого взятие ворот не потеряло. Белорусы вышли вперед – 1:0.

Ликование заполненных динамовских трибун, правда, было до обидного недолгим. Всего лишь две минуты понадобилось команде Лорана Блана, чтобы как по нотам разыграть ответную, грамотно вычерченную геометрически, голевую комбинацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Флоран Малуда, завершивший атаку мощным прицельным ударом, радости от взятия белорусских ворот не скрывал. 1:1.

Откровенно говоря, в тот момент подумалось: «Если сейчас белорусы расклеятся, этому вряд ли кто-то удивится». Однако до антракта хозяева поля упреков в слабохарактерности не заслужили и смотрелись молодцом.

В качестве своеобразного бодрящего допинга белорусы получили в перерыве важные и, скорее всего, воодушевляющие рекомендации своего главкома, что, наверняка, помогло нашим футболистам довольно-таки уверено отыграть и вторые 45 минут этого драматичного поединка.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Мы попытались удержать высокий темп, поэтому во втором тайме значительно ослабли физически.

Как и ожидалось, гости доминировали. Я попросил ребят действовать спокойно, время от времени делать паузы. Ведь темп игры в Бундеслиге, Примере и Премьер-лиге чрезвычайно высок и непривычен для большинства наших футболистов. В итоге, ребята так и сыграли.

Серьезных пожароопасных ситуаций у ворот голкипера нашей команды Сергея Веремко во втором тайме действительно почти не возникало. За карвалолом и валидолом тянулись лишь самые впечатлительные поклонники белорусской команды. Хотя безусловное доминирование «трехцветных» после перерыва вряд ли кто-то станет оспаривать.

К примеру, Карим Бензема упустил как минимум три возможности огорчить хозяев. Усилия форварда мадридского «Реала» воплотились лишь в незащитанный гол, забитый из явного положения вне игры.

Андрей Воронков, национальная сборная Беларуси:

В принципе, игра сложилась тяжелая. Хорошо, что удалось заработать очко. Но мы, исходя из игры, думали, что может получится взять три очка. В принципе, довольны результатом.

В этих словах молодого нападающего сборной Беларуси, наверняка, говорит свойственный юности максимализм. Более опытный Сергей Веремко, скорее всего, о безрассудной погоне за тремя очками в битве с французами и не помышлял.

За привычную затяжку времени в концовке встречи белорусский голкипер уже традиционно для него получил желтую карточку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Убить так медленно тянувшиеся минуты за счет замен постарался Бернд Штанге, за что, кстати, радикально настроенной болельщицкой братией был раскритикован. Такая несмелость, мол, не к лицу команде, борющейся за выход на Евро.

Немецкому специалисту, впрочем, к разного рода критике не привыкать. Накануне матча, к примеру, множество вопросов и скептических ухмылок вызывало попадание в основной состав Андрея Воронкова и Виталия Трубило, широкой массе белорусских болельщиков вообще малознакомого. А хавбек пражской «Славии» провел матч столь вдохновенно и самоотверженно, что теперь у всех на устах лишь один вопрос: «Почему Трубило не было в сборной раньше?»

Воронков выглядел на динамовском газоне не столь впечатляюще (форварду порой явно не хватало скорости и спортивной наглости), но общей обедни Андрей, согласитесь, тоже не испортил.

Андрей Воронков, национальная сборная Беларуси:

Раз не забил, значит свою функцию нападающего не выполнил. Но, в принципе, результат 1:1 тоже неплох. В первую очередь важен был результат, а не моя личная игра.

Тот командный результат, о котором упомянул Андрей Воронков, действительно стал главным позитивным итогом встречи. В «сухом» остатке мы получаем четыре очка в двухматчевом противостоянии с французами. Интересно, кто-то мог предположить такой расклад накануне евроотборочной кампании. Пока белорусы единственные, кто забил французам в квалификации. Но, точнее, единственные – это Сергей Кисляк и, собственно, сами же французы. Мы на них за это не в обиде. Что называется: «Приезжайте еще».

Лоран Блан, главный тренер национальной сборной Франции:

Мы превосходили белорусов по игре, но им удавалось отлично защищаться. Во многом матч напоминал нашу первую встречу во Франции. У нас был перевес во владении мячом, но не хватало скорости и обостряющих передач вперед. На международном уровне тяжело рассчитывать на успех, если ты не превосходишь соперника физически.

Мамаду Сахо, национальная сборная Франции:

Мы разочарованы результатом. Набрали лишь одно очко в двух играх против белорусов. Знаем, что победа в этой игре была достижима. Но соперник предстал очень собранной командой.

Мы пытались больше перемещаться, но не смогли проникнуть сквозь их оборонительную линию.

Успех в матче с французами, впрочем, настоящую ценность приобретет лишь после вторничного поединка с Люксембургом. И очень бы не хотелось, чтобы значимость всех титанических усилий в противостоянии с чемпионами мира 98-го нивелировались в случае непозволительной потери очков во встрече с аутсайдером группы. Так случиться не должно.