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Сборная Беларуси по футболу (U-17) вышла в элитный раунд чемпионата Европы

27 октября 2023 20:27
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Результат ничейный, но дальше прошли мы. Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 17 лет, вышла в элитный раунд континентального первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу (U-17) вышла в элитный раунд чемпионата Европы-1

В решающем отборочном матче подопечные Дмитрий Короткевича подписали безголевой мир с казахами. Впрочем, этого оказалась вполне достаточно, чтобы пробиться в элиту. В турнирной таблице отечественные юноши финишировали вторыми. Но нужно отметить, что занятое место никак не будет влиять на дальнейшую судьбу. Главное, что путевка в кармане.

# Футбол # Фотофакт

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