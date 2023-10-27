Сборная Беларуси по футболу (U-17) вышла в элитный раунд чемпионата Европы

Результат ничейный, но дальше прошли мы. Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 17 лет, вышла в элитный раунд континентального первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем отборочном матче подопечные Дмитрий Короткевича подписали безголевой мир с казахами. Впрочем, этого оказалась вполне достаточно, чтобы пробиться в элиту. В турнирной таблице отечественные юноши финишировали вторыми. Но нужно отметить, что занятое место никак не будет влиять на дальнейшую судьбу. Главное, что путевка в кармане.