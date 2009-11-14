Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

Товарищеский матч, проходивший в Даммаме, завершился вничью – 1:1.

В первой половине игры подопечные Бернда Штанге открыли счет на 20 минуте после точного удара Максима Бордачева. Через 6 минут после инцидента, случившегося в штрафной площади нашей команды, с поля был уделен голкипер белорусов Юрий Жевнов. Поэтому на поле вышел резервный вратарь Антон Амельченко, заменивший форварда Виталия Родионова. На 32-й минуте матча хозяева сравняли счет, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Нестерович.

Белорусы играли в следующем составе: Юрий Жевнов, Игорь Шитов, Дмитрий Ленцевич, Сергей Сосновский, Адександр Юревич, Тимофей Калачев, Сергей Омельянчук (Вячеслав Глеб), Александр Кульчий, Максим Бордачев, Виталий Родионов (Антон Амельченко), Сергей Корниленко (Сергей Кисляк).

Отметим, что до этого национальные сборные Беларуси и Саудовской Аравии еще ни разу не встречались между собой.

Вчера в матче условно «вторых составов» этих команд успеха добились аравийцы, победившие со счетом – 2:1. Гол у белорусов забил защитник Дмитрий Верховцов.

Теперь белорусская дружина перебазируется в Подгорицу, где в ближайшую среду, 18 ноября, встретится с национальной командой Черногории в последнем матче нынешнего международного сезона.