Сборная Беларуси по футболу проводит товарищеский поединок против Армении

Это первый для команды Бернда Штанге спарринг в нынешнем сезоне. На перерыв дружины уходили при стартовых нулях на табло.

Внимание футбольных любителей по всему миру сегодня будет приковано ещё к 30 поединкам. Безусловными лидерами зрительского интереса станут поединки в Мюнхене, где сборная Германии примет Аргентину, а также в Париже, где французы ждут в гости чемпионов Европы, испанцев.

Лучшая футбольная сборная континента, к слову, сохранила за собой первую строчку в обновлённом рейтинге ФИФА. Без изменений остался весь лидирующий квартет. Вслед за пиренейской дружиной по прежнему располагаются команды Бразилии, Голландии и Италии. А вот на пятую строчку поднялись немцы, отодвинувшие португальцев на шестую ступеньку. Прогресс в одну позицию и у сборной Беларуси. С 80-й строчки команда Бернда Штанге передвинулась на 79-ю.