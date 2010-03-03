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Сборная Беларуси по футболу проводит товарищеский поединок против Армении

03 марта 2010 15:46
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Это первый для команды Бернда Штанге спарринг в нынешнем сезоне. На перерыв дружины уходили при стартовых нулях на табло.

Внимание футбольных любителей по всему миру сегодня будет приковано ещё к 30 поединкам. Безусловными лидерами зрительского интереса станут поединки в Мюнхене, где сборная Германии примет Аргентину, а также в Париже, где французы ждут в гости чемпионов Европы, испанцев.

Лучшая футбольная сборная континента, к слову, сохранила за собой первую строчку в обновлённом рейтинге ФИФА. Без изменений остался весь лидирующий квартет. Вслед за пиренейской дружиной по прежнему располагаются команды Бразилии, Голландии и Италии. А вот на пятую строчку поднялись немцы, отодвинувшие португальцев на шестую ступеньку. Прогресс в одну позицию и у сборной Беларуси. С 80-й строчки команда Бернда Штанге передвинулась на 79-ю.

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